Полиция задержала второго фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Газета.Ru

«Это 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Л. Он получил от певицы три миллиона рублей, 30 тысяч из этой суммы он оставил себе как процент за услугу. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения», — сообщил собеседник «Известий». Вечерняя Москва

В середине августа мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины. Также выяснилось, что в сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» певицы. Lenta.ru