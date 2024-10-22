В ДНР осудили морпеха ВСУ за убийство мирного жителя

Суд в Донецке приговорил украинского морпеха Алексея Хмару к 22 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя, сообщили в прокуратуре ДНР.

"В Донецке вынесен приговор стрелку десантно-штурмовой роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Алексею Хмаре. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Хмару к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в марте 2022 года Хмара на остановке общественного транспорта на проспекте Никопольском в Мариуполе расстрелял из автомата мирного жителя.