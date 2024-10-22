Родившая в туалете аэропорта россиянка придумала дочери имя

Россиянка придумала имя дочери, которую родила и бросила в туалете аэропорта Антальи, заявив, что хотела бы увезти ребенка в Россию. Об этом сообщила Telegram-каналу Shot ее турецкий адвокат Айшегюль Полат.

Студентка с матерью была в отпуске в Турцию, а на обратном пути в аэропорту почувствовала боли в животе и побежала в туалет для инвалидов, где родила девочку и оставила ее там. Сотрудники воздушной гавани спасли новорожденную, а также задержали роженицу и ее мать.

Сейчас обе гражданки России находятся изоляторе в Турции и будут там минимум до декабря. Именно тогда пройдет следующее заседание по делу. Адвокат Айшегюль Полат утверждает, что ее подзащитная раскаивается в том, что сделала, хотела бы назвать девочку Николь и готова сама воспитывать дочь.

Раскрыты подробности о бросившей в туалете аэропорта Турции новорожденного россиянке

Новорожденная находится в больнице. Ее матери запрещено видеть ребенка. По данным защиты, переговоры между российской и турецкой сторонами о передаче девочки состоятся уже в ближайшее время.

Адвокаты настаивают, что у студентки действительно была скрытая беременность, и она не знала о ней, так как якобы имеет нарушения цикла.

Ранее стало известно, что дипломаты Генконсульства РФ в Анталье передали ноту, в которой уведомили турецкую сторону о планах увезти девочку в Россию. Ребенку выдали российские документы и в свидетельстве о рождении проставлена необходимая отметка.