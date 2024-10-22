Завершено следствие по делу о коррупции чиновника Минобороны России

Завершено следствие по делу начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Газета.Ru

Фигурант дела приступил к ознакомлению с материалами, после чего они будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем Вертелецкий предстанет перед судом. Ему вменяется получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Lenta.ru

Следствием установлено, что в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО «Чебоксарский завод «Металлист» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 млн рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 млн рублей. ТАСС