Индийские авиакомпании получили десятки угроз о взрывах лайнеров

Индийские авиакомпании получили 30 новых угроз о взрывах на борту пассажирских самолетов за минувшие сутки, сообщает телеканал India Today.

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Отмечается, что сообщения о минировании, которые впоследствии оказались ложными, получили авиакомпании Indigo, Vistara и Air India. Сообщения касались рейсов из Индии в Турцию и Саудовскую Аравию.

С прошлого понедельника, 14 октября, индийские авиакомпании получили в сумме более 120 подобных угроз.

До этого по Украине прокатилась волна сообщений о минировании зданий органов власти. Анонимные сообщения о минировании гражданских объектов поступили по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Сумах. В разных регионах страны на электронную почту органов центральной власти, местного самоуправления и других объектов пришли письма с сообщениями о минировании зданий.