Россиянин изнасиловал 14-летнюю сестру и расправился с ней

В Уфе суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, изнасиловавшего 14-летнюю сестру и расправившегося с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с 9 по 10 октября 2023 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения надругался над сестрой и удушил ее при помощи подручных предметов. Затем он спрятал несовершеннолетнюю в диване. Когда их мать вернулась домой и уснула, мужчина переместил пострадавшую в багажник автомобиля и попытался уехать на нем. Он не нашел подходящего места для тела и оставил его в машине. Утром мать обратилась в полицию, заметив, что дочь пропала. Вскоре женщина нашла ее в авто. Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину: он прятался на чердаке.

Отмечается, что после расправы россиянин похитил из дома мобильный телефон, наушники и серьги, принадлежавшие его сестре.

Возбуждено дело по пунктам «д», «к» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жесткостью, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»), пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование»), пунктам «а», «б» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта») УК РФ. Оно передано в Верховный суд Башкортостана.

Ранее в Ростовской области к 13 годам колонии строгого режима приговорили 51-летнего жителя Новочеркасска, обвиняемого в покушении и расправе.