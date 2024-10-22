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Журналист Паперная задохнулась болотным газом после чистки бассейна в Ташкенте

Российская журналистка Инесса Паперная задохнулась болотным газом после чистки бассейна в отеле в Ташкенте. Об этом пишет Baza.

Российская журналистка погибла в отеле в Ташкенте
© Соцсети

По данным канала, девушка работала в издании «Лента» и журнале «Профиль». Она отправилась в Узбекистан на время отпуска. Журналистка вместе со своим спутником остановилась в отеле «Караман палас». Вечером 20 октября паре пришла посылка, но никто из них не открывал дверь номера. Спустя некоторое время было принято решение вскрыть дверь. В номере были обнаружены тела Паперной и ее спутника. По предварительной информации, причиной их смерти стал газ, попавший в вентиляционную систему. На данный момент отель опечатали, проводится расследование происшествия, следует из сообщения в Telegram-канале.

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19 октября в Домодедове следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в салоне автомобиля. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. По предварительной версии, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

Происшествия
Ольга Врадий
Следственный комитет
Узбекистан
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