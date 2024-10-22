Российская журналистка погибла в отеле в Ташкенте

Российская журналистка Инесса Паперная задохнулась болотным газом после чистки бассейна в отеле в Ташкенте. Об этом пишет Baza.

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По данным канала, девушка работала в издании «Лента» и журнале «Профиль». Она отправилась в Узбекистан на время отпуска. Журналистка вместе со своим спутником остановилась в отеле «Караман палас». Вечером 20 октября паре пришла посылка, но никто из них не открывал дверь номера. Спустя некоторое время было принято решение вскрыть дверь. В номере были обнаружены тела Паперной и ее спутника. По предварительной информации, причиной их смерти стал газ, попавший в вентиляционную систему. На данный момент отель опечатали, проводится расследование происшествия, следует из сообщения в Telegram-канале.

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