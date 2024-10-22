Блогер получил срок за призывы «закрыть срамные места» памятнику «Родина‑мать»

В Волгограде суд вынес приговор 39-летнему блогеру Марселю (Расулу) Ахияретдинову, который ранее призывал «закрыть срамные места» памятнику «Родина‑мать». Его признали виновным по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества».

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Отмечается, что мужчине назначили наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием 10 процентов заработка. Также ему не разрешается заниматься администрированием сайтов в Сети.

Ахияретдинов полностью признал вину и просил суд не лишать его свободы. При этом сам прокурор запрашивал для обвиняемого два года в колонии-поселения, передает V1.ru.

До этого в украинском населенном пункте Карловка вандалы осквернили памятник советским солдатам. Неизвестные облили монумент яркой краской.

Двух женщин, которые написали аббревиатуру Главного управления разведки Министерства обороны Украины на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, приговорили к году принудительных работ. Наибольшее наказание, которое грозило обвиняемым по этой статье, — пять лет колонии.