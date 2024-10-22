В Москве задержали мужчину, продававшего черную икру через сервис объявлений

Дело возбуждено в отношении мужчины, продававшего черную икру через сервис объявлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Москве и области.

В управлении отметили, что россиянин через интернет-сервис "Авито" продавал икру осетровых пород рыбы, добытую браконьерским способом. Мужчина задержан с поличным.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1991 года рождения, причастного к незаконному обороту особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ", - говорится в сообщении.

Следователями СК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях). Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе "Авито" указали, что закон РФ устанавливает как запрещенные, так и разрешенные способы добычи и реализации икры.