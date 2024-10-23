Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Заседание назначено на 23 октября в 10.00.

Бывший сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации расправ и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Они получили пожизненный срок.

Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков объяснил извинения перед Кадыровым

17 октября в соцсетях Арашукова появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. В тексте письма экс-сенатор заявил, что просит у главы Чечни прощения «за все ошибки, которые совершил» перед ним, и обратился к Кадырову за помощью «в сложившейся ситуации».

«Я знаю, что, кроме тебя, нам никто не поможет, Ин ша Аллах. Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», — написал Арашуков.

22 октября стало известно, что находящийся в колонии «Черный дельфин» Арашуков через адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. Осужденный добивался с помощью взятки привилегированных условий в колонии. Позднее ФСБ России показала видео, на котором экс-сенатор предлагает взятку.