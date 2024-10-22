Убийце 16-летней девушки вынесли приговор

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор по громкому делу об убийстве пришлым летом 16-летней девушки. Виновным в преступлении признан 36-летний местный житель, случайно встретивший ее по дороге от станции до дома.

Напомним, информация об исчезновении несовершеннолетней поступила от ее мамы в среду, 9 августа 2023 года: девушка на тот момент закончила 9 классов и ездила в Екатеринбург на вступительные. 8 августа в 23:01 она на электричке вернулась из областного центра, но до дома не добралась. Правоохранительные органы прочесали лесополосу в черте города и нашли девушку погибшей.

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По пути домой ей встретился мужчина, какое-то время преследовал ее на велосипеде.

"Он обогнал девочку и проехал по Кадочникова к наименее освещенному участку местности, где стал ожидать ее. Он попытался изнасиловать девушку, но та оказала физическое сопротивление, а также громко кричала", - рассказали в областной прокуратуре.

Из мести агрессор задушил свою жертву, забрал ее сотовый и скрылся.

"Активное участие в раскрытии преступления приняли родители погибшей и неравнодушные граждане Каменска-Уральского, которые через соцсети вызвались помочь. Не согласившись с ненасильственной причиной смерти подростка, они настояли на повторной экспертизе, которая и установила: девушка скончалась именно в результате удушения", - говорится в сообщении инстанции.

По записи с камер удалось проложить ее маршрут, вычислить велосипедиста.

"Житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. Чтобы выйти на его след, сыщики угрозыска сутки провели в засаде", - поделился подробностями расследования официальный представитель МВД Среднего Урала Валерий Горелых.

Традиционно в подобных случаях была проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

"Тяжелым хроническим расстройством психики обвиняемый не страдал и не страдает в настоящее время, он способен осознавать характер своих действий и руководить ими, в принудительном лечении не нуждается", - констатируют региональный Следственный комитет.

На суде фигурант признал вину только в краже телефона своей жертвы. Но совокупности представленных суду доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора: 21 год и месяц в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Также осужденный обязан выплатить родителям убитой по три миллиона рублей.