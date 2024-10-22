Появились подробности о заказчике покушения на помощника депутата Госдумы

Заказчиком покушения на убийство помощника депутата Госдумы, уроженца Ингушетии Шерипа Алихаджиева является его земляк Башир Омарходжаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что 10 октября неизвестный несколько раз выстрелил в Алихаджиева в подмосковном Лапино. Потерпевшего госпитализировали, а стрелявший скрылся. По информации осведомленных источников СМИ, нападение на помощника депутата Госдумы было спланированным, нападавший следил за домом и дождался, пока Алихаджиев останется один.

22 октября МВД РФ заявило о задержании предполагаемых заказчика и исполнителя. По данным СМИ, нападавшим является 50-летний Василий К., ранее судимый за наркотики. Он около месяца наблюдал за домом помощника парламентария.

«Убийство заказал земляк Шерипа Алихаджиева, уроженец Ингушетии Башир Омарходжаев», — заявил собеседник ТАСС.

Источник отметил, что у мужчины есть бизнес по оптовой торговле строительными материалами. ИП Омарходжаев зарегистрировал в июле 2024 года. Мотивы предполагаемого заказчика убийства пока не раскрываются.