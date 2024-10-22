Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии за создание комфортных условий, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с СК РФ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт дачи взятки в особо крупном размере отбывающим наказание в исправительной колонии "Черный дельфин" экс-сенатором Арашуковым сотрудникам пенитенциарного учреждения", - говорится в сообщении.

По данным силовиков, пожизненно осужденный Арашуков ради создания для себя благоприятных условий отбывания наказания через адвоката передал три миллиона рублей. По данному факту против Арашукова возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.