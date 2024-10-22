Главу организации будут судить за падение женщины в кипяток в Астрахани

Генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после падения в мае 2024 года женщины в яму с кипятком в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту падения женщины в кипяток по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности), но не уточнялось, кто будет ответчиком.

"В Астрахани генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. <...> Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры области уточнили, что обвиняемый вину признал в полном объеме, частично компенсировал причиненный физический и моральный вред. Уголовное дело прокуратурой Ленинского района Астрахани направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

По версии следствия, на участке около одного из домов по улице Савушкина в Ленинском районе Астрахани расположены тепловые сети, которые принадлежат коммерческой организации. Генеральный директор фирмы не осуществлял контроль за состоянием тепловых сетей, а также не принял мер по обслуживанию и ремонту трубопроводов. Это привело к тому, что утром 29 мая 2024 года местная жительница, переходя дорогу, провалилась в отверстие в земле, образовавшееся в результате коммунальной аварии и подмыва почвы. Потерпевшая получила ожоги II-III степени общей площадью 70%, после долгого лечения и реабилитации в конце июля женщину выписали из больницы.