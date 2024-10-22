Спутника Глюкозы арестовали за употребление наркотиков

Мировой судья судебного участка N 442 назначил 7 суток административного ареста спутнику певицы Глюкозы Александру Шевцову, признав его виновным в употреблении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зеленоградского суда Москвы.

Речь идет о нарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Напомним, что Глюкозу (Наталью-Чистякову Ионову) и Шевцова задержали в Шереметьево. Мировой суд признал исполнительницу виновной в употреблении наркотиков и назначил ей штраф в 5 тысяч рублей, учтя в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей.

Согласно материалам административного протокола, в зале Шереметьево сотрудник полиции заметил Чистякову-Ионову в состоянии наркотического опьянения, определив это по «визуальным признакам». От медицинского освидетельствования певица отказалась.