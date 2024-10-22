В аэропорту Бишкека сделали заявление о сбитом в Судане российском летчике

Разбившийся в Судане грузовой самолет Ил-76 с российским летчиком на борту не связан с Киргизией. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Манас» в Бишкеке. Lenta.ru

«Документы ОАО «Международный аэропорт Манас», найденные при крушении самолета в Судане, принадлежали сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову. Он являлся гражданином России и не являлся сотрудником самого аэропорта "Манас"», — утверждается в заявлении. ТАСС

По данным пресс-службы, Гранова пригласили в Киргизию в мае для перегона самолета Ан-12. Именно по этой причине ему выдали допуск в аэропорт Манас. Однако Гранов так и не совершил перегон из-за занятости. В ОАО отметили, что документ с допуском выдается всем, кто сотрудничает с аэропортом. ТК «Звезда»