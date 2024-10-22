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Вертолет санавиации жестко приземлился в Нижегородской области

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу санитарной авиации (НССА) Ростеха.

Вертолет санавиации жестко приземлился в Нижегородской области
© РИА Новости

Как отмечается, благодаря грамотным действиям пилотов была предотвращена серьезная авария. Уточняется, что, по предварительным данным, инцидент произошел из-за проблем технического характера.

В службе подчеркнули, что на борту находился экипаж с пациентом. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других лиц ушибы, существенных травм нет, добавили там. В НССА сообщили, что в настоящее время на место направили два вертолета для эвакуации людей.

Утром 25 сентября легкомоторный самолет совершил жесткую посадку неподалеку от тамбовского поселка Березка. В середине октября также самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку. Он приземлился в 1,5 километра от города Олекминск.