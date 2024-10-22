Вертолет санавиации жестко приземлился в Нижегородской области

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу санитарной авиации (НССА) Ростеха.

Как отмечается, благодаря грамотным действиям пилотов была предотвращена серьезная авария. Уточняется, что, по предварительным данным, инцидент произошел из-за проблем технического характера.

В службе подчеркнули, что на борту находился экипаж с пациентом. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других лиц ушибы, существенных травм нет, добавили там. В НССА сообщили, что в настоящее время на место направили два вертолета для эвакуации людей.

Утром 25 сентября легкомоторный самолет совершил жесткую посадку неподалеку от тамбовского поселка Березка. В середине октября также самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку. Он приземлился в 1,5 километра от города Олекминск.