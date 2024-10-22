Пьяный подполковник напал на наряд ДПС

На трассе в Ленинградской области пьяные подполковник Минобороны и его жена напали на наряд ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал 47news.

© Газета.Ru

"В дежурной части УМВД по Всеволожскому району находятся подполковник Министерства обороны, младший сержант и инструктор того же полигона в Сертолово. Это отец, сын и супруга - семья военнослужащих Цой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 октября около двух часов ночи на 28 км трассы Сертолово-Огоньки их "буханка" (УАЗ защитного цвета) совершила ДТП с другой автомашиной. За рулем находился сын начальника полигона (инспектор по вождению той же воинской части), а рядом - сам подполковник и его жена (инструктор полигона).

Толпа цыган напала на инспекторов ДПС: беспредельщиков ждет тюрьма или СВО?

После прибытия наряда ГАИ началась потасовка, старшему лейтенанту полиции нанесли удары по голове. Все трое Цоев были задержаны. До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ "Ривер Плаза". Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники. На хозяйке авто числится 75 штрафов за нарушение ПДД. Также в Ленинградской области полицейским удалось задержать водителя, которому толпа людей помогла сбежать от сотрудников Госавтоинспекции.

Задержанный шофер объяснил, что управлял автомобилем без водительского удостоверения, поэтому и решил избежать общения с полицейскими.