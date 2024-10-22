Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата Госдумы

Подозреваемому в покушении на помощника депутата Шерипа Алихаджиева Василию К. 50 лет, до этого он уже был судим. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

10 октября неизвестный несколько раз выстрелил в Алихаджиева в подмосковном Лапино. Потерпевшего госпитализировали, а стрелявший скрылся. По информации осведомленных источников СМИ, нападение на помощника депутата Госдумы было спланированным, нападавший следил за домом и дождался, пока Алихаджиев останется один. Сегодня МВД России сообщило о задержании предполагаемых заказчика и исполнителя покушения.

Подозреваемых в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии задержали

В покушении на убийство экс-зампреда правительства Ингушетии подозревается 50-летний Василий К., ранее осужденный по статье 228 УК России (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), отмечает Shot.

«По данным следствия, наемник получил предоплату в размере полумиллиона рублей, пистолет с глушителем и фотографии», - говорится в сообщении.

Канал отмечает, что в Шерипа Алихаджиева стреляли четыре раза, но пострадавший был в сознании после покушения, успел позвонить близким, чтобы те вызвали скорую, и выжил.

При этом в ГУ СК России по Московской области уточнили, что заказчик покушения пообещал исполнителю, «с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы», 20 млн рублей. Перед совершением нападения киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.