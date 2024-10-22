Учительница годами совращала 12-летних школьниц

В Москве задержали учительницу, которая годами совращала 12-летних школьниц. Об этом сообщает KP.RU.

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По данным издания, задержанная — 44-летняя педагог по вокалу Екатерина Кирсанова. Она работала в детских секциях в нескольких московских Домах культуры (ДК). Отмечается, что у руководства и у родителей она была на хорошем счету. В совращении детей ее заподозрили коллеги, которые и написали заявление в полицию.

По информации «КП», коллеги Кирсановой рассказали силовикам, что она странно себя вела во время групповых выездов на концерты в другие города и страны. По их словам, она ночевала не с другими педагогами, а с девочками-ученицами. Так, одна из школьниц рассказала о подозрительном интересе, который к ней проявляла учительница. Кроме того, после общения с другими обучающимися выяснилось, что таких случаев было много.

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