Названа обещанная сумма за убийство бывшего вице-премьера Ингушетии

СК: Заказчик пообещал киллеру 20 млн рублей за убийство помощника депутата ГД
Заказчик неудавшейся попытки убийства бывшего зампреда правительства Ингушетии, ныне помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева был готов заплатить исполнителю покушения 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Московской области.
"В результате грамотно спланированных следственных действий удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 миллионов рублей совершить убийство. На что тот согласился", - говорится в сообщении подмосковного главка СК.
Заказчик успел передать исполнителю предоплату в размере полумиллиона рублей, а также пистолет с глушителем, фотографии жертвы и все данные о нем.
Алихаджиева пытались убить в Подмосковье 10 октября. В него выстрелили минимум четыре раза, пока он был на веранде после приема гостей у себя дома. Две пули попали в цель, однако мужчина выжил - его госпитализировали.
Подозреваемых в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии задержали
Как выяснилось позднее, покушение было спланированным, так как нападавший выслеживал жертву и проник на территорию проселка тайком. По данным следователей, киллер отслеживал перемещения Алихаджиева в течение целого месяца.
Сегодня стало известно о задержании и заказчика убийства, и исполнителя попытки покушения. Расследуется дело по ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, а также изъятым генетическим следам киллера. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, предполагаемый киллер является гражданином Украины с судимостями как на родине, так и в России.