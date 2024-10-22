Названа обещанная сумма за убийство бывшего вице-премьера Ингушетии

Заказчик неудавшейся попытки убийства бывшего зампреда правительства Ингушетии, ныне помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева был готов заплатить исполнителю покушения 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Московской области.

"В результате грамотно спланированных следственных действий удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 миллионов рублей совершить убийство. На что тот согласился", - говорится в сообщении подмосковного главка СК.

Заказчик успел передать исполнителю предоплату в размере полумиллиона рублей, а также пистолет с глушителем, фотографии жертвы и все данные о нем.

Алихаджиева пытались убить в Подмосковье 10 октября. В него выстрелили минимум четыре раза, пока он был на веранде после приема гостей у себя дома. Две пули попали в цель, однако мужчина выжил - его госпитализировали.

Подозреваемых в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии задержали

Как выяснилось позднее, покушение было спланированным, так как нападавший выслеживал жертву и проник на территорию проселка тайком. По данным следователей, киллер отслеживал перемещения Алихаджиева в течение целого месяца.

Сегодня стало известно о задержании и заказчика убийства, и исполнителя попытки покушения. Расследуется дело по ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, а также изъятым генетическим следам киллера. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, предполагаемый киллер является гражданином Украины с судимостями как на родине, так и в России.