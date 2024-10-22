Бастрыкин отреагировал на голодовку шахтеров в Кузбассе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы сотрудникам угольного предприятия в Кемеровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты шахтерам одного из угольных предприятий Беловского муниципального округа (ч. 2 ст. 145.1 УК России). По данным СК, владельцы шахты в период с июля по октябрь 2024 года не выплатили зарплату работникам, сумма задолженности превысила 46 млн рублей.

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Накануне стало известно, что сотрудники шахты "Инская" в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Владелец шахты Денис Немыкин обратился в администрацию региона и надзорные органы с заявлением о невозможности платить зарплату работникам. Позднее стало известно, что горняки прекратили голодовку, им пообещали выплатить по задолженности до понедельника, 28 октября.