Россиянин с поддельным итальянским паспортом пытался попасть в Польшу

Россиянин с итальянскими документами попытался попасть в Польшу. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на Варминско-Мазурский отдел пограничников.

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Инцидент произошел на погранпереходе «Багратионовск – Безледы». По данным источника, 38-летний мужчина хотел попасть в Польшу, и для этого на границе предъявил итальянские паспорт и водительские права, которые, как позже выяснилось, были поддельными.

«Мужчине предъявили обвинения в попытке пересечь границу обманным путем», – сообщается в публикации.

В результате россиянина обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч злотых (более 121 тысячи рублей). После произошедшего россиянин вернулся в Калининград.

По данным источника, это не первый случай за последнее время, когда гражданин России пытался пересечь границу по поддельным документам. Так, в сентябре россиянка хотела отправиться в Польшу по виду на жительство, который она купила за четыре тысячи евро в интернете. Ее также оштрафовали.