Атака украинских БПЛА на российские регионы: что известно к этому часу

Брянская, Белгородская, Курская, Тульская и Орловская области были атакованы сегодня ночью украинскими беспилотными летательными аппаратами. Что известно о последствиях атаки к этому часу, разбирался «Рамблер».

Что произошло

По данным Минобороны России, атаки ВСУ при помощи беспилотников самолетного типа велись на протяжении сегодняшней ночи.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: одиннадцать над территорией Брянской области, три – над территорией Белгородской области, два - над территорией Курской области и по одному над территориями Тульской и Орловской областей», - пояснили в пресс-службы ведомства.

А утром, около 8:30 мск, над территорией Белгородской области был уничтожен еще один дрон.

Последствия атаки

В Брянской области атака началась с того, что два украинских беспилотника ударили по Суземскому району. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной», - рассказал он в 1:47 мск.

На протяжении ночи глава региона информировал жителей о новых атаках, но обошлось без жертв и разрушений.

В Тульской области из-за атаки беспилотников были повреждены здания спиртзаводов в городе Ефремов и в поселке Лужковский, заявил губернатор Дмитрий Миляев. https://t.me/dmilyaev/1537

«По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем», - заверил глава региона в своем Telegram-канале.

А в Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, беспилотник упал на цех промышленного предприятия, начался пожар на одном этаже, который был оперативно потушен.

«По предварительной информации, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Пострадавших в результате происшествия нет», - уточнил он в своем Telegram-канале.

Напомним, что накануне Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин. Сообщалось, что он встретился с Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Главной темой переговоров стало обсуждение текущих потребностей Украины.