Жителя Крыма задержали за агентурное сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала жителя Республики Крым за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержан 51-летний житель Республики Крым, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он инициативно через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal установил контакт с сотрудником СБУ.

"В ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентурной сетью на территории полуострова. Получив координаты тайника, злоумышленник извлек из него несколько сим-карт, часть из которых, согласно указаниям сотрудника СБУ, перепрятал, а остальные хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения последующих указаний", - отметили в ФСБ.

За выполнение задания ему на банковскую карту было зачислено денежное вознаграждение.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Он заключен под стражу.