Восьмиклассница подделала паспорт ради свидания

В Санкт-Петербурге несовершеннолетняя девочка подделала фото своего паспорта для встречи с молодым человеком. 13-летняя школьница создала фальшивый скрин своего паспорта, чтобы убедить 25-летнего парня в своем совершеннолетии и провести время в квартире. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Мойке».

«Восьмиклассница подделала снимок своего паспорта, чтобы показать его парню и „по-взрослому“ провести с ним время в квартире в центре Питера. Свидание с 13-летней школьницей состоялось», — сообщил telegram-канал.

Отмечается, что после встречи с 25-летним парнем, девочка вернулась домой в неадекватном состоянии. Сестра проверила телефон несовершеннолетней и нашла видео из категории 18+.

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Следственные органы начали расследование инцидента, учитывая разновозрастный характер отношений и сомнительные обстоятельства встречи. В ходе расследования выяснилось, что девочка часто оставалась одна, так как ее опекун уехал из города, а ухаживала за ней только старшая сестра. Помимо подделки документов, возникли подозрения на использование запрещенных препаратов и проблемы в школьной адаптации.