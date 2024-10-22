Следователи обвинили 18-летнего москвича в госизмене

Следователи предъявили жителю Москвы Владиславу Соседко обвинение по уголовному делу о покушении на госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 18-летнему Соседко также вменяют попытку вступить в запрещенные в России террористические организации, воюющие на стороне Украины. Молодого человека отправили под домашний арест.

Ранее ФСБ задержала жителя Феодосии, подозреваемого в передаче данных о российских военных кораблях Украине. По данным спецслужбы, 30-летний мужчина отправлял через специальный чат-бот в Telegram координаты военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива. Кроме того, он отправил фотографии одной из местных воинских частей.

В ФСБ подчеркнули, что этот чат-бот был создан при поддержке украинских спецслужб, чтобы собирать и систематизировать данные о российских военных, их передвижениях, местах дислокации и военной технике. Информацию, которую передал мужчина, планировали использовать при нанесении ракетных ударов.