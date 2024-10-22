Подозреваемых в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии задержали

Двух мужчин задержали за покушение на убийство бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева. Один из них – заказчик преступления, второй – исполнитель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, все произошло 10 октября 2024 года на веранде дома в деревне Лапино (Одинцовский городской округ). Неизвестный не менее четырех раз выстрелили в потерпевшего – две пули попали в него.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.