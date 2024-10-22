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ФСБ поймала передававшую данные о ВС России украинским спецслужбам жительницу ДНР

В Донецкой народной республике сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жительницу Горловки, которая передавала данные о Вооруженных силах (ВС) России украинским спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

Жительницу ДНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
© РИА Новости

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По данным агентства, в ведомстве сообщили, что женщина собирала и передавала спецслужбам Украины информацию о дислокации подразделений Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали 23-летнюю украинку за шпионаж для Службы безопасности Украины.

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