Беспилотник упал на здание цеха промышленного предприятия в российском регионе

Беспилотник упал на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия», — написал губернатор.

Взрыв с последующим возгоранием раздался на предприятии в Тамбовской области

По его данным, никто не пострадал. В результате попадания беспилотника начался пожар на одном из этажей здания — его уже тушат пожарные расчеты. Как отметил Гусев, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

В ночь на вторник, 22 октября, заводы еще в двух регионах России получили повреждения из-за дронов. Так, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что два спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотников. В регионе, по его словам, сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, беспилотник попал в спиртзавод в Тамбовской области — там произошли взрыв и пожар.