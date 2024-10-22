Взрыв с последующим возгоранием раздался на предприятии в Тамбовской области

В Рассказово Тамбовской области предположительно в результате удара беспилотника на предприятии АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием.

По словам губернатора региона Максима Егорова, по предварительной информации, пострадавших нет.

В Анапе загорелся гостиничный комплекс

«В 06:24 пожар был потушен. Все необходимые службы города дежурят на месте», — написал он в Telegram-канале.

Ранее два спиртзавода в Тульской области были повреждены из-за атаки БПЛА.

Также кровля нежилого здания и котельной была повреждена из-за атаки БПЛА в Брянской области.