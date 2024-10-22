Жителя Москвы арестовали за попытку устроить теракт в ЛНР

Суд арестовал москвича Александра Филипцева, который пытался в интересах Украины устроить теракт в ЛНР и в других российских регионах. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных структурах.

По данным следствия, Филипцев входил в преступную группу, намеревавшуюся устроить по заказу Украины теракты на территории ЛНР и ряда других регионов России. После совершения терактов все члены группы планировали скрыться на территории Украины. Несколько соучастников Филипцева, сейчас находящиеся на Украине, объявлены в международный розыск.

Во время заседания Басманного суда Филипцев заявил, что признает вину и сотрудничает со следствием.

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