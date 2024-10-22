Один человек погиб при столкновении двух поездов в Уэльсе

В британском Уэльсе произошло столкновение двух низкоскоростных поездов, что привело к гибели одного человека. Кроме того, не менее 15 пассажиров попали в больницу. Об инциденте пишет RT со ссылкой на местный телеканал Sky News.

ЧП произошло на западе Соединенного Королевства, на линии возле деревни Лланбринмэр в Среднем Уэльсе вечером в понедельник, 21 октября.

Уточняется, что местная полиция подтвердила гибель мужчины. Травмы госпитализированных пассажиров не представляют угрозы для жизни. Другие находившиеся в обоих поездах люди также эвакуированы.

К месту происшествия прибыли парамедики, пожарные, спасатели и полиция округа Дайвед-Поуис.