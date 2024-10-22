МЧС: цунами грозит 14 городам на Дальнем Востоке

Четырнадцать городов и нескольких десятков населенных пунктов на Дальнем Востоке подвержены воздействию цунами. Об этом сообщило МЧС, передает РИА Новости. Цунами может произойти у берегов Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморья, предупредили в ведомстве.

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Основным поражающим фактором при цунами являются мощные высокие волны, обрушивающиеся на побережье. Они распространяются со скоростью от 50 до 1000 км в час. Опасность цунами заключается в том, что за первой волной следует, как правило, ряд повторных, более мощных, подчеркнули в МЧС.

Там добавили, что особенно опасны цунами для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняют большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на 2-3 км от моря. В сентябре сообщалось, что произошедшее в Японии землетрясение отозвалось на Курильских островах.