В Тульской области БПЛА повредили два спиртзавода

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать Тульскую область. В результате этого повреждения получили помещения двух спиртзаводов, предварительно, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ. Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на местах работают специалисты оперативных служб. Ситуация находится под контролем.