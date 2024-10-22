$96.09-0.32104.40-0.45
Почта

В Тульской области БПЛА повредили два спиртзавода

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать Тульскую область. В результате этого повреждения получили помещения двух спиртзаводов, предварительно, пострадавших нет.

В Тульской области БПЛА повредили два спиртзавода
© РИА Новости

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ. Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на местах работают специалисты оперативных служб. Ситуация находится под контролем.