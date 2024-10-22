Миляев: БПЛА ВСУ атаковали Ефремовский спиртзавод и спиртзавод в Лужковском

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. БПЛА повредили спиртзаводы в двух населенных пунктах, сообщил он в своем Telegram-канале. Атака была пресечена силами ПВО российского Минобороны, рассказал Миляев. "Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района", - написал он, отметив, что, предварительно, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия, ситуация под контролем, добавил губернатор. До этого Telegram-канал SHOT сообщал о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука после двух взрывов. По данным канала, пожар локализовали. Ночью 22 октября в результате атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области была повреждена кровля котельной.