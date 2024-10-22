Дудю* не удалось оспорить в Верховном суде включение в перечень иноагентов

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск блогера Юрия Дудя* к Минюсту, поданного из-за того, что его не уведомили должным образом о присвоении ему статуса иностранного агента.

«Дудю* отказали в передаче жалобы на рассмотрение», — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее в Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении Дудю* штрафа в 40 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в сети.

Также прокуратура привлекла Дудя* к административной ответственности, обвинив его в нарушении закона об иноагентах, после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.