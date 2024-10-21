Блогера Камикадзе Ди заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии

Блогера Дмитрия Иванова*, более известного под псевдонимом Камикадзе Ди, заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает ТАСС.

— Признать Иванова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с момента его экстрадиции или задержания на территории Российской Федерации, — приводят решение судьи в материале.

Кроме того, Иванова* лишили права администрировать сайты в течение четырех лет.

Блогер признан виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях российских войск в Мариуполе. Его видеоролики, опубликованные в марте 2022 года, содержали критические высказывания в адрес Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ.

7 мая суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии. Он покинул страну в 2017 году, когда один из его роликов правоохранительные органы решили проверить на предмет склонения к самоубийству, за что блогеру также грозила уголовная ответственность.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.