На ферме в Ростовской области использовали рабов

СУСК России по Ростовской области сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Использование рабского труда» в отношении владельцев одной из ферм Аксайского района.

Как сообщили в ведомстве, дело было возбуждено после поступившего сообщения о том, что на одной из ферм в регионе незаконно удерживают и принуждают к труду местных жителей. Уточнялось, что пострадавших каждый день заставляли бесплатно работать на сельскохозяйственных полях. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По данному факту следственным отделом по Аксайскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда). По уголовному делу следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СУСК РФ по Ростовской области.

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