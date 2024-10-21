Сотрудница СПА-салона получила ожоги при взрыве фитобочки в Москве

Сотрудница спа-салона «Формула Стройности» получила ожоги в результате взрыва фитобочки в Москве. Об этом сообщил в понедельник, 21 октября, источник, знакомый с ситуацией.

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— Фитобочка для спа-процедур взорвалась в Москве. Пострадавшая работает в салоне «Формула Стройности». Девушка обожглась от пара горячей воды, когда подготавливала деревянную ванну для клиента, — передает слова собеседника РЕН ТВ.

Пострадавшей оказалась 16-летняя администратор спа-салона. Девушке оказали необходимую медицинскую помощь в больнице, ожог оказался незначительным. По факту произошедшего проводят проверку.

Ранее российский боец UFC Яна Куницкая поделилась своим опытом материнства в России и США, отметив, что роды в Америке прошли для нее легче, чем на родине. Она заявила, что якобы в России ей пришлось столкнуться с «адом» и множеством проблем после родов, в то время как в Америке все было «как в спа-салоне».