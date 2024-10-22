Число заболевших сальмонеллезом в детсаду Санкт-Петербурга выросло

Количество воспитанников и сотрудников, заразившихся сальмонеллезом в детском саду № 23 Пушкинского района Петербурга, выросло до 24. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу в Telegram-канале.

"На 22 октября зарегистрировано 24 случая кишечной инфекции. В стационаре остается 5 детей. В биологическом материале у заболевших детей и сотрудников ГБДОУ детский сад № 23 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга обнаружена сальмонелла", - говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе сообщали, что очаг сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников зарегистрирован в ГБДОУ детский сад № 23 по адресу: ул. Березовая, д. 22, литера А. Было зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции, в стационаре находилось пятеро детей. Сотрудники надзорного ведомства провели в детсаду комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.

В пресс-службе петербургского ГСУ СК России сообщили, что возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту заболевания воспитанников и сотрудников детского сада кишечной инфекцией.