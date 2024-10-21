Продюсера Роднянского* хотят заочно приговорить к 9,5 года колонии

Басманный суд требует приговорить продюсера Александра Роднянского* к девяти с половиной годам колонии по делу о фейках об обстрелах украинских городов.

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Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает корреспондент из зала суда.

— Продюсера Александра Роднянского* потребовали заочно приговорить к 9,5 года колонии по делу о фейках из-за постов об обстрелах украинских городов, — передает корреспондент «Осторожно, Москва» из зала суда.

По данным канала, Роднянскому* попросили пять лет запрета на администрирование страниц в интернете. В отношении Роднянского* завели уголовное дело весной 2022 года из-за четырех постов в соцсетях. В них он рассказывал о якобы обстрелах украинских городов. Сам Роднянский* уехал из России в начале 2022 года.

В мае 2022 года Басманный суд заочно арестовал по делу о фейках об армии РФ продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева. Двоих фигурантов объявили в международный розыск.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.