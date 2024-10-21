Россиянка набрала товаров на Wildberries на 1,2 млн рублей и попала под статью. Что она покупала
Жительница Красноярска из-за сбоя обманула Wildberries на 1,2 млн рублей. Женщина зарегистрировалась в приложении весной 2023 года и заметила нечто странное: всё, что она добавляла в корзину, автоматически переходило в статус «оплачено». При этом ни копейки она не платила. И тут россиянку понесло: она начала делать такие заказы каждый день. Что было дальше?
Заметив сбой в приложении, женщина начала покупать всё подряд — от мелочей до роскоши. Вот её список покупок:
косметика; постельное бельё; одежда и обувь; чемодан; несколько айфонов с аксессуарами; игровые консоли; колонки; золотые ювелирные изделия.
В итоге набралось товаров на 1,2 млн рублей. Часть из них «покупательница» оставила себе, а остальное продавала на других площадках, чтобы закрыть долги, рассказали в прокуратуре.
Чем всё закончилось
Wildberries в конце концов обнаружила сбой и заблокировала аккаунт женщины. Ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
В сентябре 2024 года у маркетплейса был другой, более масштабный сбой. Пользователи заметили, что товары, у которых срок хранения в пункте выдачи заказов ещё не вышел, отправлялись обратно на склад, а с них списывали штрафы.