Жительница Красноярска из-за сбоя обманула Wildberries на 1,2 млн рублей. Женщина зарегистрировалась в приложении весной 2023 года и заметила нечто странное: всё, что она добавляла в корзину, автоматически переходило в статус «оплачено». При этом ни копейки она не платила. И тут россиянку понесло: она начала делать такие заказы каждый день. Что было дальше?

Заметив сбой в приложении, женщина начала покупать всё подряд — от мелочей до роскоши. Вот её список покупок:

косметика; постельное бельё; одежда и обувь; чемодан; несколько айфонов с аксессуарами; игровые консоли; колонки; золотые ювелирные изделия.

В итоге набралось товаров на 1,2 млн рублей. Часть из них «покупательница» оставила себе, а остальное продавала на других площадках, чтобы закрыть долги, рассказали в прокуратуре.

Чем всё закончилось

Wildberries в конце концов обнаружила сбой и заблокировала аккаунт женщины. Ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В сентябре 2024 года у маркетплейса был другой, более масштабный сбой. Пользователи заметили, что товары, у которых срок хранения в пункте выдачи заказов ещё не вышел, отправлялись обратно на склад, а с них списывали штрафы.