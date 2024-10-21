Мужчина напал с ножом на приятеля в гостинице в Москве

Росгвардейцы задержали 40-летнего жителя Кемеровской области, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему знакомому в Москве. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по столице.

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— Сотрудникам Росгвардии поступил сигнал «тревога» с одного из гостиничных объектов, расположенных на улице Клары Цеткин. К правоохранителям обратился администратор и пояснил, что в одном из номеров происходит драка. Сотрудники вневедомственной охраны, не раздумывая, выбили дверь в номер и задержали 40-летнего уроженца Кемеровской области, который во время распития алкоголя ударил знакомого кухонным ножом в грудь, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, силовики вызвали на место происшествия бригаду медиков и следственно-оперативную группу. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Нападавшего мужчину передали сотрудникам полиции для разбирательств.

На прошлой неделе, 18 октября, росгвардейцы задержали 41-летнюю жительницу Мытищ с партией мефедрона в подмосковной Лобне. У нее обнаружили и изъяли три пакета с кристаллообразным веществом весом около полутора килограммов. Ей вменяются незаконные производство, оборот и сбыт наркотических веществ.