Суд вынес приговор наемнице из Грузии

Наемница из Грузии заочно приговорена в РФ к 13 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданке Грузии Русудани Иванеишвили. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили создал и возглавил военизированное формирование "Грузинский национальный легион", целью которого стало участие в боевых действиях на стороне подразделений ВСУ. Иванеишвили добровольно вступила в данное формирование с целью получения материального вознаграждения. Она была обеспечена огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Она прошла военную подготовку, после чего участвовала в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей ДНР и военнослужащих ВС РФ.