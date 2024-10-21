Задержан житель Подмосковья, убивший соседа за громкую музыку

В подмосковном Талдоме силовики задержали 51-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве соседа ножом из-за громкой музыки.

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Об этом в понедельник, 21 октября, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

— 19 октября 2024 года в вечернее время возле подъезда жилого дома, расположенного в пос. Запрудня Талдомского городского округа, между двумя соседями возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему удар в область ноги. В результате полученного ранения спустя несколько часов мужчина скончался у себя в квартире, — говорится в сообщении.

По данным следствия, причиной конфликта стало замечание потерпевшего к соседу из-за громко играющей у него музыки. Подозреваемого вскоре предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в четверг, 17 октября, Следственный комитет возбудил уголовное дело в Люберцах по факту хулиганских действий в отношении местного жителя. Мужчина угрожал ножом водителю машины. Потерпевший не пострадал, успев уехать из двора дома на автомобиле. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.