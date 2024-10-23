Мужчина ударил контроллера в московском автобусе

В Москве 45-летний мужчина ударил контроллера автобуса. Он отказался показывать проездной билет. Об этом в среду, 23 октября, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— В салоне маршрутного автобуса 45-летний мужчина, не желая предъявлять проездной документ, заведомо зная, что перед ним находится контролер пассажирского транспорта ГКУ «Организатор перевозок», одетая в форменное обмундирование, в ответ на законное требование предъявить сведения об оплате проезда применил физическую силу в отношении женщины. Злоумышленник установлен, его привлечение к уголовной ответственности — на контроле в прокуратуре, — рассказала Нефедова.

Он обвиняется по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Останкинская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 22 октября, следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти на Смольной улице на севере Москвы. Мужчина, отказавшись выполнить законные требования сотрудника полиции, применил насилие против него. В ходе допроса мужчина полностью признал вину и раскаялся.