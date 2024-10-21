МК: Жестоко убившего своих родных пасынка Стаса Намина проверяют на вменяемость
По делу о жестоком убийстве членов семьи легендарного советского российского музыканта Стаса Намина следователи ожидают результатов экспертиз.
Как пишет сегодня MK.RU, их планируют закончить до конца текущего года - после чего можно будет сделать вывод, был ли вменяем Роман Микоян, когда расправлялся с родными.
Роман Микоян, приемный сын Намина, убил своих бабушку и сводного брата - родного сына и бывшую тещу создателя культовой группы "Цветы".
Драма разыгралась 18 октября 2023 года в деревне Крюково Истринского городского округа.
По делу Микояна было назначено несколько экспертиз, включая молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую.