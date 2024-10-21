Убившего своих родных пасынка Стаса Намина проверяют на вменяемость

По делу о жестоком убийстве членов семьи легендарного советского российского музыканта Стаса Намина следователи ожидают результатов экспертиз.

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Как пишет сегодня MK.RU, их планируют закончить до конца текущего года - после чего можно будет сделать вывод, был ли вменяем Роман Микоян, когда расправлялся с родными.

Роман Микоян, приемный сын Намина, убил своих бабушку и сводного брата - родного сына и бывшую тещу создателя культовой группы "Цветы".

Драма разыгралась 18 октября 2023 года в деревне Крюково Истринского городского округа.

По делу Микояна было назначено несколько экспертиз, включая молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую.