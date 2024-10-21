В Алтайском крае двое мужчин вербовали людей для террористов и экстремистов

Жителей Алтайского края подозревают в вербовке людей в террористическую и экстремистскую организации. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина из Барнаула приехал в регион два года назад и стал склонять граждан к террористической деятельности. Сам он к тому моменту уже являлся приверженцем экстремистских взглядов. Помимо этого, сам участвовал в организации такого типа.

Второй местный житель, который состоял в запрещенной в РФ организации, в период с 2022 по октябрь 2024 года вербовал людей для того, чтобы они участвовали в работе сообщества.

"Благодаря грамотной работе оперативных сотрудников ФСБ России деятельность злоумышленников была пресечена", – поделились в СК.

В квартирах обоих прошли обыски. На данный момент фигуранты разбирательств находятся под стражей. Следователи тем временем проводят все необходимые мероприятия, которые помогут собрать и закрепить доказательную базу.