В США в последний момент остановлена казнь за невозможное преступление

В штате Техас (США) в последний момент остановили казнь мужчины, пишет The Washington Post. Многочисленные эксперты заявили, что преступление, за которое его приговорили к смертельной инъекции, совершить невозможно.

Роберта Робертсона должны были казнить 17 октября. Прошение его защитников об отмене дошло до Верховного суда страны, но его отклонили. Конгресс штата единогласно проголосовал за продолжение слушаний по делу мужчины. Но прокуратура обжаловала это решение в Апелляционном суде, который разрешил привести приговор в исполнение.

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий подали собственную апелляцию за несколько минут до казни. Пока судьи рассматривали ходатайство, ее исполнение отложили на четыре часа. Верховный суд все-таки принял решение казнь отложить.

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Роберта в Капитолии Техаса и вместе с 31 миллионами техасцев, наконец, дать ему — и правде — шанс быть услышанными», — сообщили в совместном заявлении сопредседатели комитета палаты представителей демократ Джо Муди и республиканец Джефф Лич.

Ранее стало известно, что Робертсона обвиняют в убийстве своей двухлетней дочери. В 2002 году медицинский эксперт заявил, что речь идет о синдроме детского сотрясения и внутримозговом излиянии. Научное сообщество в последнее время ставит под сомнение само существование подобного синдрома. По инициативе адвокатов Робертсона обращение подписали более 30 медицинских и научных экспертов. Они заявили, что преступление, в котором его обвиняют, невозможно совершить.